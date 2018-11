di Mia Fenice

La tragedia di Casteldaccia, dove la piena del Milicia ha travolto una villetta e ucciso nove persone, per il pm di Termini Imerese Ambrogio Cartosio, che ha aperto un’inchiesta sulla vicenda, era evitabile: «Quelle case sembrano costruite troppo vicine al fiume». Come riporta il Giornale, il procuratore dopo aver sorvolato al zona insieme ai carabinieri ha sottolineato che «alcune costruzioni sembrano però molto più vicine all’alveo rispetto ai 150 metri imposti dalle norme. È stato un evento improvviso: una massa d’acqua è piombata sul villino. Dobbiamo accertane la causa. L’origine della massa d’acqua è da accertare: potrebbe essere il fiume Milicia, ma dobbiamo vedere anche l’origine del villino perché c’è un vincolo che non consente di costruire vicino al fiume».

E tutto il paese in provincia di Palermo è sconvolto per quanto accaduto: «Altre volte le acque del fiume hanno invaso le strade», hanno detto alcuni residenti al Giornale. «Ma mai era accaduta una cosa del genere. È stato un dramma imprevedibile». Ma altri ammettono che in questa zona “ci sono troppe case abusive”, e “troppo vicine al fiume”: “Qualcuno avrebbe dovuto controllare per evitare una tragedia che forse poteva essere evitata”.