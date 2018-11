Tornare a vivere a casa dai genitori è sinonimo di depressione

di Alessandro Bovicelli

Caro direttore,

Dopo un periodo di indipendenza le ragioni che portano un giovane a ritornare a casa possono essere varie ma comunque tutte favoriscono, in maniera indipendente, la depressione. Ce lo dicono i ricercatori con uno studio che ha coinvolto 20 mila giovani. Probabilmente l’effetto boomerang di ritornare a casa è dovuto alle difficoltà di trovare un’autonomia economica stabile e /o di crearsi una famiglia con delle relazioni che magari finiscono creando un contraccolpo psicologico. Ma molto più forte è la sensazione di depressione che si sviluppa dopo un po’ che si è ritornati in famiglia dove bisogna sottostare a un minimo di regole a cui magari ci si era disabituati avendo conquistato l’indipendenza. Proprio l’indipendenza economica e sociale rappresentano il passaggio all’età adulta e il ritorno a casa è deprimente sia per i genitori che per i figli.