Torna Spelacchio ma non non è il vero Spelacchio. Viene da Varese e ha 40 anni (video)

di Redazione

Il nuovo albero di Natale per Roma, dopo la sfortunata performance di Spelacchio, proviene dal vivaio “Spertini” di Cittiglio, in provincia di Varese, è cresciuto all’ombra del Sasso del Ferro, è alto 23 metri e ha 40 anni. Oggi è stato tagliato e predisposto (come si vede nel video sotto) per essere trasportato a Roma e sarà targato Netflix. Sarà decorato con 60 mila luci a led a basso consumo energetico con tonalità calde e 500 sfere di color argento e rosso. Sarà installato a Piazza Venezia nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre. Netflix ha lanciato uno spot per annunciare l’operazione usando lo slogan “Sono tornato e sono uno spettacolo”: “Lo avevano dato per morto. Ma è tornato. E tutto intero. E ha fame di applausi”. Una sponsorizzazione che vale per il Comune 376mila euro.