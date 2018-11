Torna l’incubo terremoto: scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Bari

di Redazione

Torna l’incubi terremoto. Una scossa è stata avvertita in provincia di Bari alle ore 13.45. Come riferisce in un tweet l’Ingv, la magnitudo della scossa è stata di “3.5” ed è stata localizzata “a 5 km da Altamura e a una profondità di 38 km”.

Proprio nella città murgiana la scossa sismica è stata distintamente avvertita e molta gente è uscita dalle abitazioni per lo spavento dopo aver sentito tremare le case ed è rimasta fuori per diversi minuti prima di rientrare. La scossa è stata avvertita in numerosi Comuni della provincia. Sono in corso accertamenti per la verifica di danni a cose o persone, anche se nell’immediatezza non risultano segnalazioni.