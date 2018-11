Tifosa olandese fa invasione di campo. Stavolta i calciatori gradiscono (video)

di Redazione

L’invasione di campo è sempre motivo di allarme per i servizi di sicurezza di uno stadio e per i calciatori, che possono rischiare di venire a contatto con esagitati o folli. Quando accade che a farla sia una tifosa tutta nuda, le difese si abbassano. Anzi, può succedere, come in questo caso, che i calciatori si mettano a chiacchierare con la tifosa come in un party in discoteca. È accaduto domenica, nel corso della partita di terza divisione (campionato semiprofessionistico) tra la squadra di casa del Risburger Boys e la capolista Amsterdam. Una gara a senso unico, dove il team della capitale ha vinto per 6 a 2.

Quel che ha appassionato più gli spettatori è stato il fuori programma della bionda tifosa, che vestita solo di una bandiera della squadra di casa ha attraversato tutto il campo. Anche arbitro e servizio d’ordine, per l’occasione, hanno chiuso un occhio. Chi non l’ha fatto sono stati i giocatori, che hanno mostrato di gradire lo spettacolo.