Tiburtina come il Bronx, spinta a terra e rapinata da un immigrato. I residenti: siamo presidiati

di Martino Della Costa

In tutta l’area limitrofa alla Stazione Tiburtina c’è paura: la tensione quotidiana con cui si vive nella zona, presidiata da insediamenti di immigrati e clandestini, la fa ormai da padrona dopo aver trasformato il quartiere che ruota intorno lo scalo ferroviario in un Bronx a cielo aperto, ennesimo porto franco di sbandati, emarginati e criminali. Oggi poi, dopo l’ennesima aggressione subita da un donna – riportata, tra gli altri, dal Messaggero online – allo choc si aggiungono indignazione e rabbia, sentimenti arrivati al colmo della sopportazione da far arrivare i residenti, stanchi e impauriti, a denunciare: «siamo presidiati»…

Stazione Tiburtina, violenta rapina per pochi euro

E presidiati, in quella zona, lo sono davvero: nugoli di extracomunitari occupano angoli delle strade e marciapiedi; slarghi e panchine pubbliche. Deve essere stato da uno di questi anfratti più o meno riparati che un uomo, uno straniero , è sbucato all’improvviso cogliendo di sorpresa l’ennesima vittima casuale dell’ultima aggressione violenta. Il rapinatore ha colto la donna alle spalle, l’ha strattonata e spinta a terra, quindi, una volta messa in difficoltà, l’ha scippata scappando poi con un magro bottino: tanta violenza per qualche spiccio insomma…

Paura tra i residenti: «Siamo presidiati»

«La rapina – spiega il quotidiano capitolino – è accaduta su un tratto di via Arduino, poco distante da un magazzino di gomme, e alcuni passanti hanno soccorso la donna impaurita e tremante. Sul posto sono accorsi una volante della polizia e il personale di un’ambulanza. Fortunatamente la vittima, anche se ha sbattuto sull’asfalto, se l’è cavata con qualche escoriazione». E tanta paura: già, ancora tanta paura… DNon per niente in quel popoloso quartiere, come scrive sempre il Messagero, «c‘è preoccupazione per questa escalation di rapine e aggressioni. Intorno alla Stazione, nelle vie limitrofe, nei sottopassi, bivaccano notte e giorno extracomunitari, non solo ospiti del centro ex Baobab. La donna rapinata ha sporto denuncia al commissariato di zona: qui le sono state mostrate una serie di foto di pregiudicati di colore, già arrestati dalle forze dell’ordine». Ma la vittima della rapina sembra non abbia riconosciuto l’aggressore.