Tensione Russia-Ucraina, Trump cancella l’incontro con Putin al G20

di Redazione

Donald Trump ha cancellato l’incontro con Vladimir Putin in programma sabato prossimo a margine del G20 di Buenos Aires. Come sua abitudine, il presidente degli Stati Uniti ha dato la notizia tramite Twitter. Motivo della decisione la crisi tra Russia e Ucraina. “Visto che le navi e i marinai non sono stati restituiti all’Ucraina dalla Russia, ho deciso che sarebbe meglio per tutte le parti coinvolte cancellare il mio incontro precedentemente fissato in Argentina con il presidente Vladimir Putin. Sarò felice di avere nuovamente un significativo Summit una volta che la situazione sarà risolta”, si legge nel tweet di Trump.