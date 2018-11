Studi di settore, «Il contribuente ha il diritto di difendersi». Ecco come

di Redazione

Il sistema degli studi di settore adottato dall’Agenzia delle Entrate è legittimo per il diritto comunitario, a patto che il contribuente possa far valere le sue ragioni e difendersi nelle sedi opportune. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue, che riguarda una controversia sorta nel 2014 tra il Fisco e una cittadina, F.S.F., sulla dichiarazione dei redditi di quest’ultima relativa al 2010. La donna per quell’anno aveva dichiarato un reddito di 10.574 euro, ma l’Agenzia l’ha più che raddoppiato, a 22.381 euro, correzione che ha comportato un aumento delle imposte dovute, tra cui l’Iva.

Il ricalcolo del reddito della donna è stato fatto sulla base degli studi di settore, introdotti nel 1993, che calcolano il reddito presunto del contribuente. Il sistema consente di raggruppare in un unico settore tutti i professionisti che esercitano un’attività simile; in secondo luogo, di delimitare, all’interno di ogni settore, dei sottogruppi (clusters); infine, di realizzare, con un calcolo statistico, una stima del reddito realizzabile in ciascun “cluster”. Nel caso in questione la donna per il 2010 è stata spostata dal cluster 7 (consulenti del lavoro) al cluster 9 (esperti contabili). Di conseguenza, le entrate della contribuente per l’anno 2010 sono state ricalcolate in modo da tenere conto solamente del presunto fatturato corrispondente alle attività che rientrano nel cluster 9. Per contro, non è stata attribuita alcuna importanza al numero effettivo delle prestazioni effettuate dalla contribuente.

La contribuente ha impugnato la decisione dell’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, lamentando, tra l’altro, l’illegittimità del sistema degli studi di settore. La Commissione tributaria si è quindi rivolta alla Corte di Giustizia chiedendo, in sostanza, se la normativa sugli studi di settore sia conforme al diritto dell’Ue. La direttiva Ue sull’Iva, per i giudici di Lussemburgo, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che, per prevenire l’evasione fiscale, determini l’importo dell’Iva dovuta da un cittadino sulla base del volume d’affari complessivo, accertato induttivamente sulla scorta di studi settoriali. Tuttavia, il contribuente deve poter contestare, ai fini della valutazione della propria situazione, tanto l’esattezza quanto la pertinenza dello studio di settore. Inoltre, per la Corte, il cittadino dev’essere in grado di far valere le circostanze per le quali il volume d’affari dichiarato, benché inferiore a quello determinato in base al metodo induttivo, corrisponda alla realtà della propria attività nel periodo interessato. Se tutto questo comporta per il cittadino l’onere di dover eventualmente provare fatti negativi, per i giudici di Lussemburgo il principio di proporzionalità esige che il livello di prova richiesto non sia «eccessivamente elevato».