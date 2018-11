Spaccata nel negozio: l’auto infrange il vetro, i ladri iniziano la razzìa (video)

di Redazione

La tecnica è collaudata: i ladri attendono la notte fonda, poi con l’auto si posizionano davanti alla vetrina e con un colpo di retromarcia la mandano in frantumi. Poi inizia la razzìa, veloce, di tutto quanto è nel negozio, prima che l’allarme faccia arrivare le forze dell’ordine. In questo video del Mattino di Padova, una “spaccata” realizzata nel capoliogo patavino, al “Duca d’Aosta”, notissino negozio di abbigliamento che si affaccia su via San Fermo.

video