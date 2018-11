Sostenibilità ambientale, premiate dal Conai le aziende più innovative

di Redazione

Centossesantuno progetti presentati (+10 per cento rispetto allo scorso anno), di cui 103 ammessi e 38 premiati economicamente. Sono i numeri della quinta edizione del ”Bando per la prevenzione – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi”, promosso dal Conai, il Consorzio nazionale imballaggi, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente, che ha premiato le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2016-2017. I 103 casi ammessi hanno conseguito una effettiva riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi quantificabile nel contenimento del 25 per cento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, nella diminuzione dei consumi di energia del 23 per cento, e del 26 nel risparmio di acqua. «Il bando prevenzione – ha spiegato il presidente del Conai, Giorgio Quagliuolo, – mette a disposizione importanti risorse economiche per premiare gli sforzi di ricerca e sviluppo delle aziende consorziate, e rappresenta un sistema win-win sia per le imprese sia per l’ambiente».

Progressi in tutti i 6 materiali di imballaggio

I casi premiati rappresentano…

