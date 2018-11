“Sono in missione per conto di Gesù”. Americano fatto a pezzi dagli indigeni

di Carlo Marini

Forse aveva visto troppi film e aveva letto pochi libri il giovane viaggiatore americano, ucciso a colpi di frecce avvelenate e fatto a pezzi da una tribù delle isole Andamane, in India. Si chiamava John Allen Chau, aveva 27 anni, si definiva un “avventuriero”, ma si reputava “in missione per conto di Gesù”. Un po’ come in un film dei Blues Brothers, solo che gli indigeni locali non vedono i film e soprattutto sono una delle popolazioni più pericolose del mondo.

Dall’Alabama alla morte sull’isola proibita

John, che proveniva dall’Alabama e amava visitare posti esotici, ha preparato un viaggio per incontrare la popolazione di Sentinelesi, una delle tribù più agguerrite e isolate del pianeta. Composta da meno di centocinquanta persone, rifugge ogni tipo di civilizzazione e aggredisce chiunque tenti di avvicinarla. A farne le spese per ultimo proprio il turista americano, che è riuscito a farsi trasportare sull’isola nonostante gli espliciti divieti delle autorità locali. I sei pescatori locali che, lo hanno trasportato sul posto proibito, sono stati arrestati. Il giovane turista americano è stato lasciato sull’isola il 20 novembre e subito dopo il suo sbarco è stato centrato dalle frecce avvelenate e catturato dagli indigeni che lo hanno finito a colpi d’ascia.

Gli indigeni uccidono (anche) per proteggersi dai virus

Gli aborigeni delle tribù delle Andamane sono particolarmente vulnerabili: essendo isolati da sempre, possono essere uccisi anche da un semplice batterio che nelle altre popolazioni si evolverebbe con un raffreddore. La loro ostilità nei confronti di tutti gli occidentali nasce anche da questioni meramente igienico-sanitarie. Ogni turista è una potenziale bomba batteriologica, anche se arriva “in missione per conto di Gesù”.