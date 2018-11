Solo 4 anni al tassista abusivo che violentò una ventenne a Milano

di Davide Ventola

Il gup di Milano Elisabetta Meyer ha condannato a 4 anni e 8 mesi, Ahmed Nabawy Ahmed Elshebbiny, il tassista abusivo 61enne arrestato lo scorso giugno dai carabinieri della compagnia Duomo con l’accusa di aver violentato una cliente di 20 anni, italiana, dopo averla caricata davanti all’Old Fashion, noto locale della movida milanese.

Il tassista abusivo ha detto di avere ricevuto avances

Il pm Gianluca Prisco aveva chiesto, nel processo con rito abbreviato, la condanna a sei anni per violenza sessuale. In aula l’uomo si sarebbe difeso dicendo di aver subito avance dalla vittima. La giovane ha raccontato agli inquirenti di aver trascorso la notte tra il 15 e il 16 giugno tra diversi locali. Poco prima delle 5 è uscita da sola e ubriaca dall’Old Fashion, ed è salita sull’auto dell’autista fuorilegge da cui si era già fatta riaccompagnare altre volte. Il 61enne l’avrebbe portata in un parcheggio appartato e avrebbe abusato di lei, approfittando del suo stato di incoscienza. Solo al risveglio la 20enne si è resa conto dell’abuso subito. Il racconto della vittima è stato confermato dai medici della Mangiagalli e dai Ris di Parma che hanno analizzato le tracce biologiche trovate sui vestiti della giovane.