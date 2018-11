Solidarietà amorosa al governo: i grillini difendono Salvini pure sulla Isoardi…

di Monica Pucci

Al governo insieme, compatti, anche sulla polemiche a sfondo amoroso, su cui i grillini manifestano solidarietà al compagno di avventura Matteo Salvini. «La foto pubblicata dalla Isoardi per comunicare la fine della storia con Salvini? Bisogna avere rispetto del proprio ex e non pubblicare foto molto intime come quella, per far sapere una cosa che sarebbe stato sufficiente, appunto, solo comunicare», ha detto Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari Esteri del M5S, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, commentando la fine della love story tra Salvini e Isoardi. Secondo lei la Isoardi con quella foto non ha avuto rispetto, quindi? «No, chiaramente no», taglia corto Di Stefano.

La Isoardi, intanto, si è difesa sui social dall’accusa di aver scelto una foto imbarazzante per annunciare la fine della love story con il leader leghista. «È una foto bellissima e molto dolce. Ma non riuscite a capire quanto amore c’è?». E’ o era? E su quel dubbio si è riaperto il dibattito…