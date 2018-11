Sicurezza, Gasparri: «Ognuno risalga a bordo delle proprie coalizioni»

di Massimo Baiocchi

«Non votiamo la fiducia perché è una votazione a favore del governo». Lo dice Maurizio Gasparri, parlando in Aula in Senato, durante le dichiarazioni di voto sul dl sicurezza. «Forza Italia – spiega – apprezza ciò che accresce sicurezza degli italiani in questo decreto, noi condividiamo la stretta sull’immigrazione clandestina», perché «noi le Diciotti di turno le abbiamo combattute anche nella scorsa legislatura. Se non ci fosse stata la fiducia avremmo dato un contributo per migliorare il decreto», aggiunge Gasparri. «Ma la fiducia è stata chiesta perché la maggioranza non si fida degli alleati». Quindi «ognuno risalga a bordo delle sue coalizioni», dice riferendosi al dissidente dei Cinque Stelle De Falco. «Le navi con gli equipaggi misti rischiano di infrangersi contro gli scogli», conclude Gasparri. Al termine dell’intervento i senatori di Forza Italia hanno issato cartelli in aula con la scritta “Sì alla sicurezza, no al governo”.