Sicilia, Stancanelli (FdI): “Il governo vari un decreto maltempo per l’emergenza

di Adriana De Conto

Una regione, la Sicilia, che sta pagando un tributo di vite umane inaccettabile al maltempo. “Oltre ad esprimere profondo cordoglio per le vittime travolte dall’ondata di maltempo che sta colpendo la Sicilia, mi unisco alla richiesta rivolta dal presidente Meloni e dal governatore Musumeci affinché il governo emani un “decreto maltempo” per far fronte all’eccezionale emergenza. Specialmente in Sicilia la situazione è gravissima dove si contano 12 vittime. È necessario che il governo intervenga in maniera risoluta”. Lo dichiara il senatore siciliano di Fratelli d’Italia, Raffaele Stancanelli. Non c’è tempo da perdere.

C’è rabbia e dolore per la tragedia che ha colpito duramente la comunità siciliana. Musumeci ha già convocato d’urgenza, nel Palazzo d’Orleans a Palermo, una riunione urgente della Giunta. Ora è il momento della concretezza e non solo della solidarietà. Il governo dovrà dare risposta immediata alle devastazioni. Dalla Sicilia al Veneto, ci sono interi territori in ginocchio che hanno bisogno dell’intervento urgente dello Stato.