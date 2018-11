“Siamo nobili, siamo il futuro”: l’inno anti-Salvini dei rapper immigrati (video)

di Lucio Meo

“Ricordo la gioia del mio primo giorno in Italia, questa vita è una nuova vita, per firmare la pace dammi la matita, sento il profumo della libertà, la vita è un viaggio che non finirà, noi siamo tutti uguali, la vita è un viaggio, il mare è solo un passaggio, siamo qui per vivere e amare, siamo nobili d’animo, siamo il futuro…”. Sono alcuni dei versi dei rapper immigrati che si sono riuniti per catare “Benkelema”, con il rap composto dai ragazzi accolti nel progetto Sprar minori (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) del Ceis a Bologna. Sono immigrati che dichiarano di sentirsi minacciati dalle idee di Salvini. ragazzi dai 17 ai 18 anni, il cui destino è sempre più incerto dopo il decreto Salvini e chiamano il loro rap il rap anti-razzismo.

video