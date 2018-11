Sgombero Baobab, i residenti: «Era ora. Fermate quell’associazione…»

di Renato Fratello

«Quali residenti che da anni subiscono, accogliamo con enorme favore lo sgombero di Baobab da parte della Questura». Il Comitato cittadini stazione Tiburtina da tempo è sul piede di guerra contro l’associazione Baobab: «Non è il primo sgombero che viene fatto e confidiamo che questa sia la volta buona per fermare definitivamente questa associazione che devasta con le proprie occupazioni interi quartieri».

«Li abbiamo subiti in via Cupa dove a causa loro chiusero il 90% delle attività commerciali e il valore delle case si ridusse del 70% e li abbiamo continuati a subire alla Stazione Tiburtina dove la tendopoli abusiva era diventata la meta e il rifugio di criminali di ogni tipo in fuga da controlli – continua il comitato – Confidiamo che la Questura non si fermi allo sgombero ma che blocchi una volta per tutte i vertici dell’organizzazione diventati oggi star televisive e che revochi anche tutti gli incarichi che Baobab ha proprio negli uffici immigrazione del ministero degli Interni». «Il nostro timore da residenti è che anche questa volta l’unico effetto dello sgombero sia lo spostamento dell’accampamento ad altro angolo della stazione. La cosa – conclude il Comitato – non ci stupirebbe più di tanto vista la capacità di adattamento di Baobab e le ingenti risorse economiche che pubbliche amministrazioni quali la Regione Lazio mette a disposizione per le loro attività».