Sgarbi incontenibile nel fuorionda contro Giordano. Insulti e sfottò (video)

di Federica Argento

Il dibattito sulla chiusura o meno dei negozi la domenica ha generato una discussione sin troppo accesa tra Vittorio Sgarbi (favorevole all’apertura) e Mario Giordano (favorevole, di contro, alla chiusura). Tanto gli animi si sono surriscaldati che, a un certo punto, il conduttore Porro ha dovuto abbassargli il microfono. Ma non bastava. Sgarbi il meglio (o il peggio) di sé lo dà dietro le quinte in alcui fuorionda devastanti contro Mario Giordano, che Striscia la notizia ha diffuso: «Non sai un c…, sei una zucca vuota», è il meglio che il critico d’arte possa esprimere, perchè il resto sfiora il parossismo: «Domani telefono a Berlusconi, non se ne può più di questo qui…Al cesso devi metterlo questo coglione, al cesso».

Sgarbi senza limiti

Ma non basta ancora, e Sgarbi esce fuori di sé quanod si mette ad imitare la vocina di Mario Giordano, scimmiottandolo: «Voce di mer…». Non è la prima volta che Sgarbi incontra Giordano in un talk show e tra i due è stato sempre scontro, diverbio, conditi da insulti. Memorabile uno dalla Berlinguer a Cartabianca. Questa volta Sgarbi supera se stesso non riesce proprio a contenersi. Vedere il video dal post di Mediaset all’inizio per credere.