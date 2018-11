Senato, battibecco e rissa sfiorata tra Licia Ronzulli e Barbara Lezzi (video)

di Gigliola Bardi

Non solo la bagarre generalizzata. Stamattina in Aula al Senato, dove tra interruzioni, proteste e intemperanze è stato approvato il decreto Genova, si è anche sfiorata la rissa tra il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, e la senatrice azzurra Licia Renzulli. Le due sono state protagoniste di un acceso battibecco a distanza, subito dopo la fine dell’intervento di Anna Maria Bernini. Gesti plateali e reciproche contestazioni sono andati in scena nel contesto di un’aula rumorosissima e fortemente agitata, mentre la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati cercava faticosamente di far rispettare l’ordine dei lavori.

Nella impossibilità di sentire quello che le due si sono dette davvero, dai labiali ripresi dalle telecamere sembra che Ronzulli chieda a Lezzi: «Ma chi sei tu?», come a rispondere a qualcosa detto precedentemente dal ministro. Una domanda cui l’esponente M5S sembra rispondere a sua volta: «Chi sei tu? Tu chi sei? Vai a casa, vai», frase accompagnata con tanto di gesto della mano. Una replica che non è stata presa benissimo dalla Ronzulli, la quale a quel punto ha imboccato le scale che dai banchi portano giù agli scranni del governo ed è stata bloccata dai commessi quando era a un passo dall’arrivarci.