«Scusate, sono nervoso». Deputato balbetta in aula e il video fa il giro del web

di Sara Gentile

Eugenio Sangregorio, nuovo deputato del Gruppo Misto Noi con l’Italia e Usei interviene per la prima volta in aula. Visibilmente nervoso, balbetta durante la fase di dichiarazione di voto al disegno di legge anticorruzione. «È un… è un…». Poi si interrompe. «Scusa, eh, ripeto». «Collega, vuole un po’ d’acqua?», gli chiede il presidente di turno, Maria Edera Spadoni. E ammette: «Sono nervoso, è la prima volta che parlo in aula», scatenando un applauso di incoraggiamento da parte dei colleghi. E il video fa il giro del web.