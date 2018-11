Scontro col cronista alla Casa Bianca, la Cnn fa causa a Trump (video)

di Redazione

La Cnn ha fatto causa all’amministrazione Trump per aver ritirato l’accredito alla Casa Bianca al giornalista Jim Acosta, dopo lo “scontro” con Donald Trump durante la conferenza stampa all’indomani delle elezioni di Midterm. «La Cnn ha presentato un ricorso contro l’amministrazione Trump questa mattina di fronte alla Corte distrettuale – si legge in un comunicato dell’emittente all news – per chiedere che venga restituito l’accredito al capo dei corrispondenti della Casa Bianca, Jim Costa». «La revoca dell’accredito viola i diritti di espressione e di stampa della Cnn e di Acosta, tutelati dal primo emendamento», continua la dichiarazione, in cui si sottolinea che con la sua decisione la Casa Bianca ha violato anche il quinto emendamento, che assicura un giusto processo. «Abbiamo chiesto alla Corte di emettere immediatamente un ordine restrittivo che imponga di restituire l’accredito a Jim», conclude la Cnn.