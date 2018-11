Scalfari delira: «Putin vuole Salvini dittatore d’Italia». E anche Travaglio ride (video)

di Ernesto Ciecaquaglia

Il vecchio patron dell’antifascismo Eugenio Scalfari, a 94 anni suonati, pensa ancora che l’Italia politica lo ascolti con deferenza e penda dalle sue labbra. Purtroppo per lui e per i suoi attempati fan, non è più così. Da molto tempo. Ma lui (c’è chi lo chiama ancora Gegè) non vuole rendersene conto e continua a pontificare in tv, esponendosi in tal modo a brutte figure., come quella capitata durante la trasmissione DiMartedì, su La7 . Scalfari la spara davvero grossa:”Vladimir Putin vuole Matteo Salvini dittatore d’Italia”. “L’Italia nel Mediterraneo rappresenterebbe la Russia dello Zar. Io lo chiamo così, lo Zar”. In questo video si sente la voce imbarazzata del conduttore Giovanni Floris. In studio è presente anche Marco Travaglio. Anch’egli appare visibilmente imbarazzato e tenta di nascondere la sua ilarità alla telecamera, che però, impietosamente, la riprende…

Anche Salvini sghignazza, rilanciando su Twitter l’intervento di Scalfari con tanto di faccine che ridono. E tanto basta…