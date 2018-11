Sbarcati 236 migranti, Malta indecente: ecco come ha “fregato” l’Italia

di Gabriele Alberti

Alla fine sono sbarcati tutti i 236 migranti arrivati a Pozzallo. A bordo, fa sapere il Viminale, 12 bambini (di cui 5 neonati) e quasi 50 donne arrivate a bordo del peschereccio “abbandonato” dalle autorità maltesi nel Mediterraneo. L’imbarcazione è arrivata con 236 persone. Accertamenti in corso: sarebbero quasi tutti eritrei. Individuati gli scafisti, si tratta di un libico e di un tunisino. Malta si conferma “vergognosa”, aveva dichiarato il ministro dell’Interno Salvini: “Chissà se a Bruxelles sprecheranno inchiostro per mandare letterine di richiamo anche alla Valletta”, aveva commentato in serata il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Le cose sono ancora più indecenti riguardo il comportamento di Malta, come rivela un’inchiesta del Giornale in cui Fausto Biloslavo ha svelato “come Malta ci ha fregato”. Le cose sono andate così, leggiamo: “Malta assume il comando delle operazioni di soccorso nella propria area di competenza. Un suo pattugliatore raggiunge il barcone zeppo di migranti. E poi inverte la rotta per farli proseguire verso l’Italia. Sembra che la scusa ufficiale sia un’improvvisa avaria. L’ennesima fregatura maltese a cui siamo abituati si è consumata sotto il naso di due velivoli, uno italiano e l’altro di Eunavformed”.

I dettagli dell’inchiesta sono gravissimi, e poi il problema per l’Europa sarebbe l’Italia: “un barcone con 223 migranti comunica al Centro di soccorso di Roma che si trova «a 60 miglia da Malta». Poche ore dopo la Guardia costiera maltese, sollecitata da noi, assume il coordinamento delle operazioni. Non può fare altro: il barcone è ampiamente nelle acque di ricerca e soccorso (Sar) dell’isola. Il natante viene avvistato alle 8 e 10 di sabato da un velivolo della missione europea Eunavformed, che lo segnala ancora più vicino all’isola, 50 miglia da Malta”.

“Sull’area arriva anche «Manta», aereo della Guardia costiera italiana, che avvista un velivolo maltese e un pattugliatore in mare a sole 15 miglia dal barcone”.

Ma “il fattaccio” si è consumato dopo. “Il pattugliatore maltese giunto a 4 miglia dai migranti inverte la rotta. L’allarme viene lanciato dal velivolo italiano ed il tutto avviene sotto il naso di Eunavformed, che ha un assetto in volo”. Nonostante i richiami partiti da Roma per La Valletta, Malta se ne è bellamente fregata: «stanno valutando la situazione», è stata la risposta. Più tardi il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, responsabile della Guardia costiera spiegherà con un tweet: «Malta si gira dall’altra parte, stavolta per una fantomatica avaria».

“Il velivolo italiano cerca inutilmente di contattare le unità maltesi. Verso le 13.30 il barcone entra nelle acque del nostro paese grazie alla fregatura maltese”. L’Europa che fa? Niente. L’Italia salva vite umane, Malta fa il gioco delle tre carte e L’Europa ci punisce. I “cattivi” siamo noi. Un copione stantio e molto indecoroso.