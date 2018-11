Saviano, fidanzamento antifascista. La compagna è l’ex cantante dei 99Posse

di Redazione

Si chiama Maria Di Donna, in arte Meg, la nuova fidanzata di Roberto Saviano. A svelarlo per gli interessati è stato Panorama, spiegando anche che Meg è una ex cantante del gruppo antifascista 99 Posse, nel quale è entrata nel 1994. I 99 Posse guidati da Luca Persico, detto O’ Zulù, cantavano strofe del genere: “C’ho un rigurgito antifascista/ se vedo un punto nero ci sparo a vista/C’ho un rigurgito antifascista/se vedo un punto nero ci sparo a vista“. Probabilmente queste virulente prese di posizione hanno anche influito sulle sortite di Saviano contro Salvini e il nuovo regime fascista che sarebbe alle porte.

Maria Di Donna nasce nel 1972 a Napoli, precisamente a Torre Del Greco e da subito manifesta una grande passione per la musica, in particolare per il jazz. Dopo l’esperienza con i 99 Posse, la sua voce la porta a collaborare – come riporta Il Giornale – “con altre band che calcano la scena musicale italiana come Almamegretta e Mad Professor. Il salto verso la musica internazionale lo compie però intorno agli inizi degli anni 2000, quando collabora con i Chemical Brothers e soprattutto con Snoop Dogg. Viene presto notata, grazie alle sue collaborazioni fuori dall’Italia, dal regista Spike Lee che la inserisce all’interno del suo documentario Tree’r us con la collaborazione anche di Luca Curto”. Il suo ultimo album è “Concerto imPerfetto” pubblicato nel 2017. Panorama sostiene che i due risultano residenti in una caserma dei carabinieri nel centro di Roma ma sempre secondo il settimanale, la coppia convive sia nella casa di Saviano a New York che in quella della donna a Roma. L’ultimo gossip riferito a Saviano, risalente a 4 anni fa, attribuiva allo scrittore una realzione con la parlamentare dem Pina Picierno.