Salvini sulla Isoardi: «Sono un po’ abbacchiato, ma poi mi passa»

di Redazione

”Stasera dormo solo e senza fiori, non sono così sfigato, non sono messo così male…”. Matteo Salvini è ospite di Pomeriggio Cinque’ , su Canale 5. Barbara D’Urso, che durante tutta l’intervista gli dà del ‘tu’ chiamando più volte “Matteo”, pungola il ministro dell’Interno sulla fine della love story con Elisa Isoardi. Il ‘Capitano’ sorride e accetta di rispondere, lasciando intendere che non è rimasto solo: ”Se sono single? Non sonosul mercato…”.

D’Urso gli ricorda il post notturno sul Instagram con i fiori proprio il giorno dell’addio alla conduttrice de la Prova del cuoco. Il segretario di via Bellerio replica: ”Una volta ogni tanto uno ha il diritto di essere un po’ abbacchiato, poi passa… E stasera andrò a dormire serenamente da solo…”. D’Urso insiste per capire se ha già trovato un’altra compagna. ”Sono single, dove vuoi che vada…”, controbatte sempre col sorriso il ministro dell’Interno.