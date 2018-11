Salvini apre a Bruxelles: «Può andare bene anche un deficit al 2,2»

di Redazione

Il 2,4% del rapporto deficit Pil non è intoccabile. Questo è il messaggio che sembra mandare Matteo Salvini con le sue considerazioni sulla manovra. In un’intervista ad AdnKronos dice: “Penso nessuno sia attaccato a quello, se c’è una manovra che fa crescere il Paese può essere il 2,2, il 2.6… non è problema di decimali, è un problema di serietà e concretezza”. Le parole del ministro dell’Interno arrivano all’indomani della cena tra il premier Giuseppe Conte, il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici e il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis.

“Ieri sera – dice seempre Salvini – ho sentito Conte dopo il vertice, noi faremo di tutto per applicare buon senso e ragionevolezza” nella trattativa con Bruxelles sulla manovra, “non vogliamo litigare con nessuno ma chiediamo solo di poter fare quello che gli italiani ci chiedono”. .