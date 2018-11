Sala, razzismo contro il Sud: «Chiusure domenicali? Le facessero ad Avellino»

di Ezio Miles

Sala, sotto la maschera del buonismo si cela un razzismo antimeridionale che farebbe invidia al Bossi della prima ora. Fa retorica dell’accoglienza con i migranti e poi fa il razzista con altri italiani. Ecco che cosa ne pensa il sindaco di Milano della proposta di Luigi Di Maio relativa ai negozi chiusi la domenica. «Lo facessero ad Avellino, qui a Milano non ci rompano le palle». Nelle parole del sindaco di Milano c’è il classico pregiudizio “nordista” della gente del Meridione che avrebbe poca voglia di lavorare, di qui appunto l’idea di tenere i negozi chiusi la domenica. Ma perché Sala tira fuori proprio Avellino? Perché è la città natale di Di Maio. Ma il carattere razzista della sua affermazione non per questo è diminuito. Il vicepremier ha replicato al sindaco di Milano con queste parole: «Chi lavora ha il diritto a non essere più sfruttato. Questo rompe le palle a un sindaco fighetto del Pd? E chi se ne frega».

Critico verso Sala anche il commento di Matteo Salvini: «Da milanese mi sembra quantomeno irrispettoso». E poi il vicepremier aggiunge: «Se fossi il sindaco di Milano mi occuperei delle zone della città fuori controllo, non certo di Avellino»