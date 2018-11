Roma, sgomberato il centro immigrati Baobab. Salvini: «Basta zone franche»

di Mia Fenice

L’ordine di sgombero è arrivato. All’alba di oggi la polizia si è presentata, con i blindati, al Baobab, la struttura in piazzale Maslax nei pressi della stazione Tiburtina che ospita centinaia di immigrati, e ha invitato tutti a lasciare immediatamente l’area. «Il presidio è circondato da blindati, hanno chiuso i cancelli e non consentono a nessuno di entrare o uscire dall’area. Raggiungeteci», l’avviso dato su Facebook e su Twitter intorno alle 7 dagli attivisti all’interno della struttura dove la tensione è molto alta. La polizia ha poi svegliato gli immigrati che dormivano nei capannoni e nelle tende che erano state messe su e, raccolte le loro cose, li ha fatti uscire in strada ad uno ad uno. Poi sono partiti due bus con sessanta migranti verso l’ufficio immigrazione. Al temine delle operazioni rimosse le tende e area bonificata. Già in passato la tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina è stata più volte sgomberata. Matteo Salvini, commentando lo sgombero ha sottolineato: «Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo e non è finita qui: dalle parole ai fatti».