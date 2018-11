Rissa a scuola, due mamme litigano per i figli e si accoltellano davanti ai bambini

di Robert Perdicchi

La discussione è degenerata, il tema era i figli, il modo di educarli, le divergenze tra i due. Alla fine la rissa è divampata, fino a quando una delle due ha accoltellato l’altra. L’episodio di violenza, in Florida, s’è consumato davanti ai poveri bambini, che assistevano alla scena. Secondo il Daily Mail, il motivo del contendere risaliva a due settimane prima, quando, una delle due mamme, ha discusso con l’altra, Leslie Arguelles, dopo averla sentita gridare contro un bambino, a Sarasota, cittadina americana. L

L’altra mamma, Tiffany Cruz ha risposto che era sbagliato gridare contro i bambini, l’altra ha replicato, poi le due sono venute alle mani. A un certo punto una mamma ha rotto la tazza che aveva in mano in testa all’altra e le due si sono accoltellate a colpi di schegge. Una delle due è stata trasportata in elicottero all’ospedale, con profonde ferite alla gola. Una delle due, Tiffany Cruz (nella foto) s’è beccata una denuncia per violenza e rischia un’incriminazione. «E comunque, io non lo stavo sgridando, quel bambino!», ha dichiarato l’altra mamma. I bambini, invece, sono sotto choc. Colpa delle mamme, per una volta, e non delle maestre.