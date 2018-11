Ricerca: uovo oggi o gallina domani? La risposta ci dice chi siamo

di Redazione

Credevate che l’eterno dilemma tra l’uovo oggi o la gallina domani fosse ad uso esclusivo di fannulloni e perdigiorno? E invece no, perché dal tipo di risposta (e di scelta) viene tratteggiata la nostra personalità. Questo, almeno, è quanto emerge da uno studio condotto da un team di ricercatori padovano e pubblicato su Neuroimage. «Il nostro studio – riferisce Giorgia Cona, ricercatrice dell’università di Padova – mostra che il modo di rispondere a questa domanda, e quindi l’approccio che abbiamo noi verso una ricompensa, ha una base evoluzionistica e spiega molto di come siamo». In sintesi, è risultato che chi ha maggiore autocontrollo, preferendo aspettare per ottenere una ricompensa più grande, è più intelligente, ha maggiore memoria verbale, prestanza fisica e personalità più positiva. Al contrario, “gli individui che tendono a scegliere sempre la ricompensa immediata hanno più scarse prestazioni cognitive, più alti livelli di aggressività, di ostilità e di stress – continua Maurizio Corbetta, direttore del Padova Neuroscience Center – un indice di massa corporea più alto, un livello socio-economico più basso, fanno un maggior uso di droghe e hanno un volume cerebrale inferiore.

Interessante studio dell’università di Padova

