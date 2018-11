Renzi furioso con Gentiloni: «Ha avuto tutto da me e ora mi pugnala alle spalle»

di Mariano Folgori

Un Matteo Renzi sempre più solo e sempre più rancoroso si scaglia contro i suoi ex.amici Gentiloni e Delrio, colpevoli di alto tradimento. Ma è in particolare contro il suo successore a Palazzo Chigi che Renzi lancia i suoi strali intinti di fiele: «Mi colpisce la mancanza di serenità di giudizio da parte di chi, dopo aver avuto tutto grazie al nostro coraggio, ora pugnala alle spalle. Ma lo stile è come il coraggio di Don Abbondio: chi non ce l’ha non può darselo». Che ha fatto il “mite” Gentiloni per mandare su tutte le furie il suo ex sponsor? Ha deciso, fatto inaudito, di appoggiare l’antirenziano Ncola Zingaretti alla corsa per la segreteria del Pd. Vatti un po’ a fidare delle acque chete…

L’ex leader del Pd affida il suo sfogo a un’intervista rilasciata al direttore del Foglio, Claudio Cerasa, al quale conferma di volersi tenere fuori dal dibattito congressuale: «Queste assise non devono essere il solito referendum su di me». A Delrio, Renzi dedica solo un cenno, dal quale però trapela un sospetto di tradimento. «Poco dopo la sconfitta del 4 marzo tutti, in primis Paolo Gentiloni e Graziano Delrio, mi hanno chiesto di fare un passo di lato e di restare fuori dalle dinamiche del Pd al prossimo Congresso”. Il sospetto nasce dal fato che Delrio non sosterrà, sempre al congresso, il renziano Marco Minniti ma il segretario uscente Maurizio Martina. Matteo sembra comunque averne abbastanza del Pd: «Chi fa politica costruendo correnti per avere sempre una bella poltrona a disposizione mi fa tristezza». Lui invece la sua carriera la costruì sulla rottamazione. Ma, come spesso accade, chi parte per rottamare finisce (spesso) rottamato.