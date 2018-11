Reddito di cittadinanza, Di Maio fa la voce grossa (per accontentare la base)

di Federica Argento

Tensione tra gli alleati di governo sul reddito di cittadinanza, con Di Maio che fa il furbo e tenta di cavalcare l’onda dello scontento che serpeggia tra i suoi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, aveva sollevato un problema di risorse, di fattibilità : il reddito «ha complicazioni attuative non indifferenti». «Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso», aveva sottolineato realisticamente Giorgetti nel libro di Bruno Vespa “Rivoluzione” in uscita il 7 novembre. Il premier Conte si è sentito in dovere a questo punto di intervenire, affermando che le risorse per il provvedimento sono disponibili e quindi il reddito di cittadinanza andrà a buon fine. «Le cifre le facciamo noi», ha rimarcato – «avendo contezza dei dati Istat decidendo noi la platea: le altre non contano».

I grillini alle prese con i loro guai interni si sono però irritati e hanno costretto il premier Conte di ritorno a Tunisi a convocare un vertice con Giorgetti per fare il punto della questione. Luigi Di Maio sta continuando a dare la voce grossa con la Lega per recuperare punti sia nei sondaggi che nei confronti degli alleati di governo: «Siamo stati sempre chiari», ha detto al Corriere della Sera: «Il reddito sarà operativo nei primi tre mesi del 2019. Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo – dice Di Maio, vicolando un dubbio sulla correttezza degli alleati. Ancora: «Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo allora è un rischio per i cittadini prima di tutto». E Repubblica infarcisce la narrazione di altri retroscena, raccontando di un vicepremier grillino “infuriato” che teme uno stop dell’alleato a uno dei provvedimenti su cui il M5S vuol basare la campagna elettorale per le Europee. Così avrebbe lanciato un ultimatum a Matteo Salvini: se la riforma viene rimandata, non esiterà a far cadere il governo», secondo Repubblica.

«Esiste un contratto. E va rispettato da entrambe le parti», prosegue Di Maio. «Ci sono persone che pensano di detenere la verità, ma noi abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti. Penso alle prese di posizione della Lega sulla prescrizione o alle norme sulla trasparenza delle fondazioni legate ai partiti. Non so quali siano i loro problemi, io posso dire che da noi il 94% dei militanti ha votato a favore del contratto sulla piattaforma Rousseau ma c’è anche un 6% che non l’ha votato e che si riflette sul gruppo parlamentare. Io spero nel buon senso dei parlamentari di entrambe le parti». Poi manda un messaggio anche a FdI, rispondendo alla domanda se accetterebbe i suoi voti sul dl Sicurezza: «Non ce n’è bisogno. L’obiettivo è portare avanti il governo con la maggioranza che c’è. Ovviamente poi in Aula chi vuole votare un provvedimento lo vota».