Raptus in diretta del parrucchiere per Lisa Fusco: l’imbarazzo della D’Urso (video)

di Redazione

La televisione offre quotidianamente spassosissimi fuori programma. È il bello (o il brutto, a seconda dei punti di vista) della dritta. Uno di questi è stato rilanciato lunedì sera da Striscia la Notizia, nella rubrica I nuovi mostri, La scenetta si è svolta durante Pomeriggio 5 programma di Barbara D’Urso,. In quel momento era intervistata la precoce soubrette Lisa Fusco. E alle sue spalle ecco comparire un signore pelato e con gli occhiali tondi. “Lui è il parrucchiere di Cristiano Malgioglio“, spiega la Fusco a Carmelita. Ed Ezio Greggio, nel servizio trasmesso dal tg satirico, nota come il signore “mette il naso ovunque“. E in effetti è così: il parrucchiere, come se nulla fosse, prima annusa la bionda. Dunque si siede accanto a lei e approfitta di una domanda della D’Urso per catapultarsi sul seno della Fusco. Tanto che anche Carmelita mostra di conoscere il suo destino: “I nuovi mostri, già lo so”. E non sbagliava…