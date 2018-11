Quota 100 può costare cara: taglio alla pensione in base agli anni di anticipo

di Tito Flavi

La pensione anticipata potrebbe costare salata. “Chi optasse per quota 100 subirebbe una riduzione della pensione lorda rispetto a quella corrispondente alla prima uscita utile con il regime attuale”. Questa la dimensione dei tagli: circa il 5 per cento in caso di anticipo solo di un anno a oltre il 30 per cento se l’anticipo è di oltre 4 anni . È il calcolo dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), illustrato dal presidente Giuseppe Pisauro in audizione sulla manovra, in cui ha sottolineato anche che la platea potenziale per il 2019 sarebbe di “437.000 contribuenti attivi”. Se uscissero tutti ci sarebbe un “aumento di spesa lorda per 13 miliardi”.

Critiche alla manovra anche dalla magistratura contabile. “Occorrerebbe una più incisiva azione sul fronte della razionalizzazione della spesa” con la “preventiva individuazione di aree di inefficienza o di inefficacia sulle quali intervenire con tagli mirati”. Così la Corte dei Conti in audizione sulla manovra osservando che “i risparmi previsti a copertura” puntano “soprattutto su rimodulazioni e riprogrammazioni o riduzioni di stanziamenti ancora da ripartire ripetendo scelte del passato volte a rinviare” l’individuazione delle aree “meno funzionali” su cui agire. Fuori dal burocratese, il messaggio è semplice e drammatico: il governo deve usare più forbici e meno deficit.