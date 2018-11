Quadraro, i Casamonica tentano un blitz. Ma finisce male per loro

di Redazione

Tensioni a via del Quadraro intorno alle 17.45 dove una quindicina di persone, dopo lo di sgombero e l’abbattimento delle ville abusive dei Casamonica, hanno tentato di forzare il posto di blocco spintonando e facendo cadere a terra alcuni agenti della polizia municipale. Ma per loro finisce maletre gli uomini fermati, portati presso gli uffici per la procedura di identificazione. A quanto si apprende poco prima gli sgomberati avevano tentato di dare fuoco a della legna come azione dimostrativa e poi, con alcune auto, avevano inscenato un blocco stradale.