Publitalia, archiviazione per Berlusconi: era accusato di frode fiscale

di Redazione

Il gip di Milano Maria Vicidomini ha archiviato le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita che erano state contestate a Silvio Berlusconi. La decisione del giudice per l’indagine preliminare è conforme alla richiesta avanzata dai pm Giordano Baggio e Mauro Clerici. L’ipotesi di reato contro l’ex-premier, ora archiviate, costituivano uno stralcio di un’inchiesta nella quale Fulvio Pravadelli, ex amministratore delegato ed ex vicepresidente di Publitalia, la concessionaria di pubblicità del gruppo Mediaset, ha già patteggiato un anno. L’archiviazione riguarda anche Giuliano Adreani, ex presidente di Publitalia.

Il gip ha accolto la richiesta dei pm

A Berlusconi, i pm contestavano l’apropriazione indebita e la frode fiscale, per circa una trentina di milioni pagati alla società di Alberto Maria Bianchi, un compagno di scuola del leader di Forza Italia. Per queste fatture inesistenti Publitalia ha dovuto versare al fisco circa dieci milioni. L’indagine su Berlusconi nasceva dal sospetto che fosse stato lui ad autorizzare i pagamenti. Anche se la procura non ha provato l’accusa, nella richiesta di archiviazione, si ricorda una intercettazione del 2015, in cui Bianchi ricorda come Berlusconi gli abbia garantito «una pensione dorata», almeno fino a quando sarà «vivo Marcello Dell’Utri».

A Berlusconi era contestata anche l’appropriazione indebita

Ma i primi a non dare eccessivo peso alle parole di Bianchi sono stati proprio i rappresentanti dell’accusa. Già il 27 ottobre scorso, infatti, i pm milanesi Clerici e Baggio avanzano al gip richiesta di archiviare la posizione di Berlusconi e del manager Andreani sostenendo che «da un eventuale processo non emergerebbero elementi utili per dimostrare la fondatezza delle accuse».