Prove di pace Italia-Ue, Conte a cena da Juncker. Ma Salvini: «Non arretro»

di Redazione

Prove di pace tra Italia e Unione europea. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, sono arrivati nella sede della Commissione europea a Bruxelles per la cena con il presidente dell’esecutivo Ue, Jean-Claude Juncker, per discutere della legge di Bilancio 2019. Presenti all’incontro anche il vicepresidente della Commissione con delega all’Euro e alla Stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, e il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici. “Non litighiamo, siamo amici”, ha detto il presidente del Consiglio durante il saluto a Juncker. Conte e Tria presenteranno un dossier sulla manovra finanziaria e dovrebbero chiedere tempi i più lunghi possibili per l’avvio della procedura di infrazione per debito eccessivo a cui l’Italia va incontro nei prossimi mesi, perché la legge di Bilancio viola in modo “particolarmente grave” le raccomandazioni europee sulla riduzione del disavanzo strutturale.

Non aooena i siti hanno rilanciato la foto di Conte e Juncker sorridenti e amichevoli, è però arrivata una precisazione di Matteo Salvini: “Chiedo rispetto per quei 60 milioni di italiani che, con 5 miliardi regalati ogni anno all’Europa, non si aspettano gli insulti, ma vogliono avere la possibilità di studiare, lavorare, andare in pensione. Al governo mi hanno mandato loro e a loro rispondo, e non arretro”.