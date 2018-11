Jovanotti ad Asmara, nei luoghi simbolo del fascismo: proteste dei dissidenti (video)

di Redazione

I dissidenti insorgono contro il nuovo video di Jovanotti Chiaro di Luna ambientato ad Asmara in Eritrea. In una lettera aperta, il Coordinamento Eritrea democratica, organizzazione che riunisce «le principali forze di opposizione e resistenza presenti in Italia contro il regime di Asmara», riferisce il Sir, scrive: «Bellissimo il suo filmato. Peccato che descriva, o quanto meno, suggerisca una immagine ingannevole dell’Eritrea perché il problema vero da cui fuggono gli eritrei è la dittatura, molto prima e più della guerra». «Da quelle immagini – scrivono i dissidenti – emerge un’Eritrea che non c’è. Forse lei non se n’è accorto ma non c’è. Non c’è quella serenità o anche solo quella normalità che suggerisce il filmato. Asmara, ad esempio, non è più una città, basta grattare un po’ ed emergono diffidenza, sospetto, paura. E i ragazzi eritrei, purtroppo, sono lontanissimi dal quadro suggerito da quella descrizione a tinte rosa della sua storia». Nella lettera aperta ricordano poi che in Eritrea esiste il servizio militare obbligatorio per uomini e donne, «che dura un numero indefinito di anni, dall’adolescenza alle soglie della vecchiaia e che ti ruba metà dell’esistenza». Nel video si vedono alcuni dei monumenti dell’epoca fascista, dove il nonno di Jovanotti ha vissuto, tra cui la pompa di benzina Fiat Tagliero, che è diventata il simbolo della città. Asmara, conosciuta come la piccola Roma, divenuta patrimonio dell’Unesco.