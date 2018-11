Pronto soccorso, via i codici dal bianco al rosso. Ecco le novità in arrivo

di Renato Fratello

Codici di triage numerici, che articolano meglio quelli attualmente definiti con i colori e permettono di smistare in maniera più precisa i pazienti; tempi da rispettare meglio definiti e un “pacchetto” di indicazioni dedicate alla gestione delle situazioni di sovraffollamento. Sono alcune delle novità operative in arrivo per i pronto soccorso italiani, contenute in un documento giunto al termine del suo percorso tecnico e pronto per essere inviato alle Regioni che dovranno mettere in pratica le nuove linee guida, facendole adottare nei propri sistemi sanitari.

A tracciare i temi principali affrontati è Danilo Bono, del coordinamento tecnico della…

Per continuare a leggere l'articolo Abbonati o Accedi