Previsioni meteo: ancora pioggia, poi il Sole. Inizia “l’estate di San Martino”

di Redazione

Nonostante le piogge che continuano a bagnare il Piemonte e la Liguria, la pressione comincia ad aumentare e da lunedì 12 conquisterà tutto il Paese, dando l’inizio ad una fase stabile e spesso soleggiata: l’estate di san Martino. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso del weekend le piogge continueranno a bagnare il Piemonte e la Liguria, ma meno intensamente, sabato colpiranno anche la Sicilia e domenica la Calabria ionica. Da lunedì 12 tempo stabile su tutto il Paese, con sole prevalente al Centro-Sud, Isole maggiori, nebbia anche fitta al Nordest dove il cielo si presenterà spesso coperto al mattino. Temperature in aumento, soprattutto le massime e in particolar modo dove splenderà il sole, con valori fino a 22-23°C al Sud. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che l’estate di san Martino durerà almeno tutta la prossima settimana, soltanto dopo domenica 18 novembre si prevede un cambiamento della circolazione atmosferica con l’arrivo di aria più fredda dai quadranti orientali e temperature via via più basse e consone con il periodo.