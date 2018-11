Prescrizione, Lollobrigida: «Il Parlamento non può essere ostaggio di Lega e M5S»

di Redazione

Stallo nella maggioranza di governo sulla prescrizione. Lega e M5S infatti non trovano l’accordo sulla proposta di modifica inserita al ddl anticorruzione, il cui esame in Aula rischia di slittare. Pioggia di critiche sono arrivate da tutte le forze politiche delle opposizioni, che non vogliono rischiare lo stop all’esame del provvedimento a causa dei dissapori, sempre più forti, tra i due partiti di maggioranza. “È indecente quanto sta accadendo sull’emendamento sulla prescrizione”, ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Il continuo braccio di ferro tra Lega e M5S, che prima ritirano la proposta di modifica e poi la ripropongono solo con il titolo cambiato, sta bloccando i lavori delle commissioni e rischia di far slittare l’esame del Ddl anticorruzione, il cui approdo in Aula era previsto per la prossima settimana. Abbiamo pertanto chiesto in commissione che la maggioranza si esprima immediatamente sull’ammissibilità dell’emendamento, o in alternativa che l’esame del provvedimento venga direttamente rimandato a data da destinarsi. Il Parlamento non può rimanere ostaggio di due partiti che si propongono all’Italia come paladini del cambiamento e che, al contrario, non fanno che mettere in scena i soliti trucchetti di una politica che l’Italia non merita più”, ha concluso Lollobrigida.