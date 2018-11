Prescrizione, i Cinquestelle ritirano l’emendamento. Nuovo vertice in vista

di Redazione

Prescrizione indietro tutta! Eppure, solo in mattinata il ministro Bonafede aveva escluso ogni possibilità di ripensamento sulla proposta di sospendere la prescrizione dopo la sentenza di condanna in primo grado: «Non arretreremo di un millimetro», era stato il suo marziale annuncio. A pomeriggio inoltrato, il colpo di scena con l’annuncio del ritiro del relativo emendamento da parte della relatrice sul del anticorruzione, la grillina Francesca Businarolo. Tutto è ora rinviato a un nuovo testo riformulato. Un esito scontato, dopo il fallimento dell’incontro tra lo stesso Bonafede e gli eletti del M5S e della Lega. Un incontro servito solo a rimarcare la distanza sul tema tra i due alleati di governo.

Fallisce la mediazione di Bonafede

Non stupisce, quindi, che il braccio di ferro sulla prescrizione abbia fatto irruzione ad Algeri costringendo il premier Conte a farvi cenno nel corso della conferenza stampa congiunta con il suo omologo della repubblica nordafricana Ahmed Ouyahia. Ai giornalisti che gli chiedevano chiarimenti sulle notizie che rimbalzavano da Roma, il presidente del Consiglio non ha potuto fare altro che ricordare come l’argomento sia «nel contratto di governo» e annunciare un nuovo vertice di maggioranza: «Datemi il tempo di rientrare a Roma e vedere il ministro competente e gli altri interlocutori del governo per vedere la formula migliore per portare a casa un risultato che abbiamo anticipato nel contratto di governo è che sia M5S che Lega si sono dichiarati disponibili a raggiungere», è sua la richiesta ai giornalisti.

Conte: la prescrizione è nel contratto di governo

Ma la proposta di sospendere i termini di prescrizione dopo la condanna di primo grado tiene banco anche nell’opposizione. Mentre Conte ne parlava ad Algeri, a Montecitorio una delegazione parlamentare di Forza Italia faceva il punto con il presidente dell’Ucpi (Unione camere penali italiane), Gian Domenico Caiazza, autore nei giorni scorsi di una dichiarazione molto critica verso il provvedimento. «La proposta avanzata dal ministro Bonafede – si legge nella nota diffusa da Forza Italia al termine dell’incontro – è solo la punta di un iceberg del quale non si conosce ancora la portata, ma che certamente potrà creare numerosi e pericolosi danni al sistema giudiziario italiano». La battaglia parlamentare sulla prescrizione si preannuncia, per il testo del governo, tutta in salita.