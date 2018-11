di Giovanna Taormina

Accordo raggiunto sulla prescrizione: entra nel ddl anticorruzione ma slitta di un anno. È l’esito del vertice di governo che si è tenuto a Palazzo Chigi proprio per sciogliere il nodo della prescrizione che ha messo alla prova la tenuta del governo gialloverde. Dopo giorni di alta tensione si sono confrontati per meno di un’ora il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, titolare del ddl anticorruzione in cui il M5S ha inserito, con un emendamento, il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna che di assoluzione. A fine vertice la fumata bianca: «Abbiamo trovato la quadra» ha dichiarato per primo il capogruppo leghista al Senato Riccardo Molinari.

La riforma della prescrizione, ha poi annunciato Bonafede, andrà in aula la settimana prossima. Per il vicepremier Matteo Salvini «la mediazione è stata positiva, l’accordo trovato in mezz’ora». Il titolare del Viminale ha spiegato che la norma sulla prescrizione «sarà nel ddl ma entra in vigore da gennaio del 2020 quando sarà approvata la riforma del processo penale. La legge delega, che scadrà a dicembre del 2019, sarà all’esame del Senato la prossima settimana». Salvini ha ribadito la necessità di avere «tempi brevi per i processi»: «In galera i colpevoli, libertà per innocenti». Luigi Di Maio, dal canto suo, ha scritto un post su Facebook: «Ottime notizie! #BastaImpuniti. La norma sulla prescrizione sarà nel disegno di legge anticorruzione! E entro l’anno prossimo faremo anche una riforma del processo penale. Processi brevi e con tempi certi. Finalmente le cose cambiano davvero!».

«Ci sarà una legge delega che entro il dicembre 2019 stabilirà tempi certi per la durata dei processi: non c’è chi ha perso o chi ha vinto, ma piena sintonia. Noi abbiamo chiesto sempre un collegamento tra prescrizione e durata certa dei processi. E cosi è», ha detto il ministro Giulia Bongiorno, al termine del vertice di Palazzo Chigi. «Le tempistiche sono queste: legge delega 2019, prescrizione 2020. La delega sul processo penale – puntualizza – scade un mese prima rispetto all’entrata in vigore della norma sulla prescrizione».