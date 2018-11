Paura per Ornella Muti, ricoverata in ospedale: polmonite acuta?

di Redazione

La notizia l’ha data, come al solito, la figlia Naike Rivelli, attraverso i suoi social, ringraziando l’ospedale di Ovada, in Piemonte, che ha accolto e curato la mamma, Ornella Muti. Una foto la mostra sorridente ma per qualche ora la preoccupazione si era fatta forte e aveva reso necessario un trasporto di urgenza al Pronto soccorso della struttura ospedaliera in provincia di Alessandria. L’ipotesi, come si evince dai post scritti da Naike, è che Ornella Muti si sia beccata una pesante polmonite. Nei giorni precedenti la ragazza aveva postato un video di Ornella Muti, sdraiata sul letto: “Come confortare una mamma malata”. Oggi la Rivelli ha ringraziato il Pronto soccorso della struttura per le cure prestate alla madre. L’attrice compare spesso nell’Ovadese: a Lerma ha una casa dove di recente ha scelto di trasferirsi in pianta stabile. Ornella Muti, 63 anni, negli ultimi tempi si fa spesso ritrarre dalla figlia su Instagram anche in pose sexy. Nessuna indiscrezione su tempi di dimissione della Muti.