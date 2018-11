Paura a Linate: il camioncino urta l’aereo. A bordo anche il rapper Ghali (video)

di Redazione

Incidente, per fortuna senza conseguenze, all’aeroporto di Milano Linate. Un’autocisterna contenente carburante ha urtato l’ala di un aereo in sosta, che stava per partire per Napoli. Nell’impatto, avvenuto nel corso di una manovra in curva, non c’è stato alcun travaso di carburante e si è registrato un solo codice verde, quello dell’autista dell’autocisterna. Per motivi di sicurezza le persone già a bordo del velivolo, una sessantina, sono state fatte comunque scendere e sul posto sono arrivati, come da procedura, mezzi dei vigili del fuoco, della polizia e del 118. L’aeroporto, inoltre, è stato chiuso per qualche minuto. Tra i passeggeri, che poi sono stati fatti salire a bordo di un altro aereo, c’era anche il rapper Ghali, che in serata deve esibirsi in concerto a Napoli, e che ha filmato tutto con il cellulare, postando poi la ripresa sul suo profilo Instagram.