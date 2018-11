Passa sotto il ponte ricoperto di neve e quando passa il camion… (VIDEO)

di Redazione

Un uomo al volante della sua auto, passa sotto il è ponte con la neve proprio mentre un camion, che passa in quel momento, sposta e rovescia una valanga sul suo parabrezza che quasi rischia di ucciderlo…

Passa sotto il ponte ricoperto di neve e…

Neve, neve e poi neve: il contesto in cui l’uscita fuori strada, imprevedibile quanto miracolosa, dell’auto immortalata dalla dashacam a bordo del veicolo è decisamente un contesto di neve. Neve intorno e, soprattutto, neve sopra il ponte, sotto al quale – come si evince chiaramente dalle immagini postate in apertura – sta per passare il mezzo che riprende in diretta il momento in cui una grossa quantità di di neve e di ghiaccio cade pesantemente da un ponte, spostata dal passaggio di un autotreno, e precipitando nel rovinare, spaccandolo, sul parabrezza della macchina in viaggio, mentre il conducente dell’auto, incredulo almeno quanto terrorizzato, si lascia andare a improperi e imprecazioni, sgomento per il fatto di essere ancora vivo e scioccato dall’aver appena rischiato la vita. Il vetro si gretola, come neve al sole: la stessa che quasi ricopre la sua automobile, rischiando di sommergere il guidatore al volante che, non per niente, grida a se stesso (e al conducente del camion): «Quasi mi ammazzavi»… Ed è vero…