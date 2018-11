«Parmigiano portami via»: la Meloni scherza e gli antifascisti fanno gli isterici

di Ezio Miles

«Parmigiano portami via»: è bastata una frase scherzosa di Gorgia Meloni, postata su Facebook, per scatenare l’ira delle solite vestali dell’antifascismo. È capitato che la leader di FdI abbia visitato le aziende che producono lo squisito formaggio padano e abbia esaltato sulla sua pagina questa grande eccellenza del made in Italy. Oltre a un video anche una foto corredata da un post che parafrasava la prima strofa di Bella Ciao. “Partigiano” è diventato “Parmigiano”, Nulla di più di uno scherzo, un invito giocoso a tralasciare per un attimo le tante tetraggini che ci affliggono per concentrarci su una prelibatezza del Belpaese.

L’invito della Meloni ha ottenuto in poco tempo oltre diecimila like, a riprova della bontà della sua iniziativa. Ma ha prodotto travasi di bile nei soliti esaltati, inguaribili nostalgici della guerra civile. «Feccia fascista»: è uno dei commenti più “gentili” arrivati dagli antifascisti andati fuori di testa. I “nuovi partigiani”, si sa, non sono propriamente dei campioni di buon umore, Ma stavolta potevano lasciare stare. Nessuno ha offeso nessuno.

Alla fine Giorgia Meloni ha pubblicato un altro post per spegnere i bollori ideologici e riportare gli antifascisti in servizio permanente effettivo con i pedi per terra. «Vedo troppi nervosetti nei commenti. Fatevi una risata e mangiatevi un po’ di Parmigiano». Buon appetito anche a chi soffre di ulcera ideologica.