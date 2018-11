Parigi brucia, Madrid stoppa la Brexit. E il problema sarebbe l’Italia? Balle

di Tano Canino

Se Roma è tranquilla e Parigi brucia dov’è il problema? Siamo noi, è l’Italia il guaio di questa Unione farlocca o i problemi sono ovunque e, soprattutto, altrove? Hanno di che ciarlare i saputelli nostrani di ogni colore perchè, alla fine della fiera, la realtà è più forte di ogni bugia. Ecco: i gilet gialli invadono Parigi. La capitale francese è in in stato di massima allerta. L’odore acre dei lacrimogeni inonda i Campi Elisi; scontri e contestazioni e polizia in assetto antisommossa a difesa dei palazzi dove stanno asserragliati Macron e Brigitte, passati in un fiato da speranza a problema per ogni francese; tensione alle stelle con una protesta che monta inarrestabile ovunque: e perciò, con tutto questo casino che ha in casa, il problema di Moscovici e compagni sarebbe la manovra predisposta dal governo italiano? Balle. Balle erano prima, balle sono adesso. L’attacco all’Italia dei tanti reggicoda di una Merkel ormai al tramonto e di un presidente francese che i francesi stessi non vogliono più, è solo l’estremo tentativo di un establishment continentale incapace e inadeguato che cerca disperatamente di sopravvivere ai propri errori capitali. Gli scontri di Parigi con la clamorosa rivolta del ceto medio in tutta la Francia, l’affannosa ricerca di un compromesso che renda la Brexit indolore (con l’accordo che però sarà stoppato da Madrid per la questione di Gibilterra!), il malessere che cresce ovunque, a cominciare dall’opulenta Germania il cui pil arretra per la prima volta dopo anni: tutti fatti che stanno a dimostrare il fallimento totale delle politiche d’austerità imposte da Bruxelles, Strasburgo e Francoforte. Non è colpa dell’Italia se quest’Unione -disunita su tutto- sempre prona e obbediente ai mercati e alla finanza internazionale è del tutto incapace di corrispondere ai legittimi bisogni dei suoi cittadini. Hanno a che dirne i vari Monti, Draghi, Visco con tutti i Boeri e i Cottarelli al seguito: sono loro e quelli come loro il problema! Altro che balle.