Pamela Mastropietro, Oseghale in tribunale. I manifestanti: «Datelo a noi» (video)

di Sveva Ferri

«Fuori i mostri dall’Italia» e, ancora, «vogliamo giustizia e verità». Sono alcuni degli slogan urlati dai manifestanti che stamattina si sono ritrovati davanti al Tribunale di Macerata, dove si è tenuta l’udienza preliminare per lo spacciatore nigeriano Innocent Oseghale, accusato dell’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana drogata, uccisa e poi fatta a pezzi a fine gennaio proprio a casa di Oseghale.

«Lasciatelo a noi, datecelo per mezz’ora», hanno gridato tra l’altro i manifestanti, che sono arrivati davanti al tribunale indossando un bavaglio rosso sulla bocca. Lo spacciatore è accusato di omicidio e vilipendio di cadavere e per la Procura deve rispondere anche di violenza sessuale. Lui, in una dichiarazione spontanea, ha continuato a sostenere di aver trovato Pamela già morta, ammettendo solo di averla fatta a pezzi e di aver «sbagliato» a non chiamare l’ambulanza. I legali del nigeriano, che puntano a farlo ritrovare con la sola accusa di vilipendio di cadavere, hanno comunque scelto il rito abbreviato, che qualunque sia la condanna gli garantirà uno sconto di un terzo della pena. Ergastolo escluso a monte, dunque. La tesi sostenuta dalla difesa di Oseghale che la ragazza possa essere morta per overdose è stata contestata con perizie e prove documentali da parte dei legali della famiglia di Pamela Mastropietro e dei periti della stessa procura. «No al rito abbreviato», hanno urlato tra l’altro i manifestanti, chiedendo «Giustizia per Pamela». La decisione spetta al Gup.