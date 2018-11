Orrore in un ospedale di Napoli: ricoperta di formiche una paziente intubata (video)

di Redazione

Era già accaduto, qualche mese fa, nello stesso ospedale, quando un video documentò la presenza di formiche sul corpo di un paziente del San Giovanni Bosco, ospedale del centro di Napoli. Stavolta, nel video realizzato da alcuni cittadini, si vede una donna intubata sommersa da formiche. La denuncia arriva dalla pagina Fb del consigliere regionale dei Verdi e componente della Commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli: «Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza del reparto di medicina per la bonifica e la pulizia» spiega al Mattino. «La donna – prosegue Borrelli – non potendo comunicare subisce passivamente la crudeltà di chi ha permesso tutto ciò. Il direttore ha aperto su nostra richiesta una inchiesta interna per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili».